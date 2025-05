URGENTE: Atropelamento em massa na Alemanha deixa vários feridos

Um atropelamento em massa na cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, deixou várias pessoas feridas nesta sexta-feira (2). O motorista do carro foi detido, informou a polícia local. O atropelamento aconteceu no centro da cidade, na região de Olgaeck.

O corpo de bombeiros disse que algumas pessoas ficaram "gravemente" feridas, que o local foi isolado e que os feridos estão sendo tratados no local. Segundo a polícia local, oito pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave. Uma delas precisou ser reanimada no local.