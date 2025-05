Peão confundiu atirador com fã antes de ser morto no Vale

A cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba, está de luto após o assassinato do jovem peão de rodeio Mateus Expedito de Campos, de 24 anos, ocorrido nesta semana.

Conhecido e querido na cidade, Mateus foi baleado em via pública por uma dupla que estava em uma motocicleta. A execução foi registrada por câmeras de segurança e está sendo investigada pela Polícia Civil.

