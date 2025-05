Polícia prende suspeitos por porte ilegal de arma em SJC

Dois suspeitos foram presos por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por porte ilegal de arma de uso restrito em São José dos Campos.

A prisão ocorreu por volta das 15h30 na quinta-feira (1°), no bairro Jardim da Granja, na região sudoeste da cidade.