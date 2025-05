'Meu Deus, meu filho': corpo de menino morto por jacaré é achado

"Meu Deus, meu filho".

Em cena trágica, a família encontrou o corpo do menino de 7 anos que foi atacado e morto por um jacaré, no interior do Amazonas, enquanto o pai pescava. A criança foi achada com um ferimento profundo na face.

O menino havia desaparecido na última quarta-feira (30).

