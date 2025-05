Dois homens são presos pela PM por violência doméstica no Vale

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, em cidades do Vale do Paraíba, em casos de violência doméstica. Ambos são acusados de agredir a mulher.

Na madrugada de quinta-feira (1º), equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de maus tratos na Vila Iracema, na região sudeste de São José dos Campos.