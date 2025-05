Olha ele ai! Gustavo Henrique de volta ao São José

O atacante Gustavo Henrique vestirá novamente a camisa do São José na disputa da Copa Paulista. Aos 30 anos, o jogador retorna ao clube com o qual viveu momentos marcantes, incluindo a campanha do vice-campeonato da Série A3 em 2023, que garantiu o acesso da equipe à Série A2 do Campeonato Paulista.

Essa será a terceira passagem do atacante pela Águia do Vale. A primeira foi em 2017, quando integrou o elenco na disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Ao todo, Gustavo já soma 22 partidas e três gols com as cores do São José.