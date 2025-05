Edson foi executado a tiros na frente da mulher em Taubaté

Executado a tiros na frente da mulher.

Este foi o destino trágico de Edson Cintra Gomes dos Santos, 28 anos, assassinado nesta sexta-feira (2), em Taubaté. O caso é investigado pela polícia.

O crime aconteceu às 7h45, na rua Wilson Tauil, no Parque Três Marias. Edson foi morto dentro de seu carro. No momento do assassinato, a companheira da vítima se jogou para fora do veículo, para escapar dos tiros.