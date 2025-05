Homem é preso com drogas e alega dívida de R$ 600 com traficantes

Um homem foi preso com diversas porções de drogas dentro de casa, em Pindamonhangaba, no final da tarde de quinta-feira (1º), após a Polícia Militar receber denúncia anônima sobre crime de tráfico de entorpecentes em uma casa no bairro Jardim Imperial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais militares se dirigiram até o local e, ao chamarem na porta do imóvel, foram atendidos pela mãe do suspeito, que autorizou a entrada dos policiais na residência.