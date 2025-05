Jacaré ataca e leva menino de 7 anos para o rio no Brasil

Uma criança de apenas 7 anos desapareceu após ter sido atacada por um jacaré no interior do Amazonas, de acordo com o site Expresso AM. O caso aconteceu na última quarta-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Enquanto o pai pescava, na cidade de Anamã, o menino descansava deitado em uma rede, a uma distância de um metro do rio. Enquanto o pai verificava a rede, um jacaré atacou o menino na rede.