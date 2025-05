Meninas da Águia visitam o Avaí em duelo das lanternas

O São José visita o Avaí Kindermann na tarde deste sábado (3), a partir das 15h, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), em jogo que vale pela terceira rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2 de 2025.

Longe das atuações ideais, as Meninas da Águia perderam nas duas primeiras rodadas e ainda não pontuaram. Mais que isso, ainda levaram uma dura e histórica goleada por 4 a 1 fora de casa para o rival Taubaté, na rodada anterior. Antes, na estreia, já tinha levado 2 a 0 em casa do Minas Brasília.