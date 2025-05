Taubaté visita o Galo e busca segunda vitória no Brasileiro A-2

O Taubaté visita o Atlético Mineiro na tarde deste sábado (3), a partir das 15h, pela terceira rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

O jogo acontece na Arena Gregorão, em Betim, e as Meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Junior, buscam a segunda vitória no torneio, a primeira fora de casa.