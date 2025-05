URGENTE: Jovem é executado a tiros dentro de carro em Taubaté

Um homem de 28 anos, identificado como Edson Cintra Gomes dos Santos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (2), no bairro Três Marias, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 7h45 na rua Wilsom Tauil, e a autoria ainda é desconhecida. A companheira da vítima presenciou o assassinato.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram Edson Cintra com parte do corpo dentro e parte fora de um veículo, alvejado por tiros.