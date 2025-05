Homem monta facção para vingar morte do pai: já são 30 execuções

Alguns dos crimes foram filmados e a Polícia Civil obteve as imagens, que mostram a violência e crueldade com que Kainan executa suas vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Kainan disse que cresceu com um sentimento de vingança e resolveu ir atrás dos assassinos do pai. Ele passou a atuar no mundo do crime também como um falso policial, e foi se vingar da morte do pai, matando todos os envolvidos.

No meio do caminho, contudo, pegou gosto pela vida criminosa e criou uma quadrilha, fundando a própria facção. Todos os seus adversários foram mortos sempre com, no mínimo, dez tiros. Kainan atua na região Sul do Brasil, mas está foragido desde 10 de abril, após uma operação policial que procurava prendê-lo em Curitiba.

Policiais dos estados do Sul e até de São Paulo estão em alerta para locais onde Kainan possa estar escondido.