Homem é achado morto no rio Paraíba; polícia busca identificação

O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos apareceu boiando no rio Paraíba, em Cachoeira Paulista, na manhã de quinta-feira (1º). Ele não portava documentos e a Polícia Civil busca identificar a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para encontro de cadáver no rio, que foi amarrado às margens do rio para que não fosse levado pela correnteza e o local pudesse ser periciado.