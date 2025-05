Homem é preso por embriaguez ao volante ao causar acidente em SJC

Diante da confirmação da embriaguez e da situação de flagrante, a autoridade policial do Centro de Polícia Judiciária de São José dos Campos decretou a prisão em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.520, correspondente a um salário mínimo. Até o encerramento do boletim, a quantia não havia sido recolhida.

A vítima não pôde prestar depoimento por estar hospitalizada. Também não foi possível a oitiva do terceiro condutor envolvido.