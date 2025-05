Prefeitura de Caçapava investiga morte por dengue na cidade

A Prefeitura de Caçapava está investigando o que pode ser a segunda morte por dengue na cidade. O paciente seria um jovem de 20 anos, morador do bairro do Sapé 1, que morreu na quinta-feira (1º) em um hospital particular.

Segundo informações, o jovem era trabalhador da Nestlé e sentiu-se mal nos últimos dias, sendo atendido algumas vezes em um hospital particular da cidade. Ele não resistiu aos sintomas e morreu.