Com milhões de seguidores, irmãs influencers são mortas a tiros

Duas irmãs influenciadoras foram mortas a tiros na noite desta última quinta-feira (1º), em Fortaleza (CE).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Bianca e Maria Beatriz, de 15 e 20 anos, conhecidas por produzir conteúdos sobre a vida na periferia e divulgar o 'Jogo do Tigrinho', foram executadas. Juntas, as duas tinham mais de 2,2 milhões de seguidores.