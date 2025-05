Justiça determina retorno de ex-presidente à Câmara em Guará

A Justiça determinou, em decisão liminar, a recondução do vereador Pedro Sannini (PL) ao cargo na Câmara Municipal de Guaratinguetá. A decisão foi proferida na última quarta-feira (30), pela juíza Maria Isabella Braga, da Vara da Fazenda Pública da cidade, em resposta a mandado de segurança impetrado pelo parlamentar, que já foi presidente do Legislativo municipal.

A perda do mandato aconteceu após ser julgada procedente a ação penal para condenar o vereador por embriaguez ao volante e corrupção ativa em um acidente de trânsito que ocorreu em 2019.