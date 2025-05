Polícia apreende 4 armas de fogo por dia na RMVale em 2025

Quase a totalidade das mortes violentas no Vale do Paraíba ocorre devido ao uso de armas de fogo, quase todas clandestinas. A maior parte das 79 vítimas de homicídio na região no primeiro trimestre de 2025 foi morta por armas de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Como termômetro da violência, as forças públicas de segurança apreenderam 360 armas de fogo nos três primeiros meses deste ano contra 289 em igual período de 2024, um aumento de 24,57%, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). Trata-se de quatro armas de fogo apreendidas por dia, em média.