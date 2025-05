PM estoura ‘casa bomba’ do tráfico em Aparecida e prende suspeito

A Polícia Militar estourou uma ‘casa bomba’ utilizada para a preparação de drogas em Aparecida, na quinta-feira (1º), e prendeu um homem no local, além de apreender diversas porções de entorpecentes e apetrechos para o tráfico.

A operação aconteceu após policiais militares receberem informações sobre uma residência utilizada para o preparo e venda de drogas.