São José é 8ª cidade de SP com mais empregos gerados em 1 ano

A lista é liderada pela capital São Paulo, com 146 mil empregos nesse período e segue com Guarulhos (19 mil), Osasco (16,6 mil), Campinas (13 mil), Sorocaba (9.458), Santo André (9.147) e São Bernardo do Campo (8.544).

São José dos Campos é a cidade do Vale do Paraíba na melhor posição do ranking estadual de geração de emprego. O município está no 8º lugar da lista com a criação de 7.438 empregos de abril de 2024 a março de 2025, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Além de São José, Taubaté aparece na 26º colocação da lista estadual, com 2.779 empregos abertos em um ano. Jacareí aparece na posição de número 51 do ranking estadual, com 1.498 vagas abertas nos últimos 12 meses.

A região tem ainda mais três cidades entre as 100 primeiras do estado de São Paulo: Campos do Jordão (893 empregos), Pindamonhangaba (859) e Ubatuba (842). A primeira fora do ‘top 100’ é Aparecida, na 105ª colocação, com 747 postos de trabalho abertos em um ano.

O Vale do Paraíba gerou 18.765 empregos nos últimos 12 meses, com 5.480 postos de trabalhos abertos no primeiro trimestre de 2025, mantendo o saldo positivo desde 2021, após terminar 2020 com saldo negativo de 5.316 empregos.