PM Ambiental prende caseiro com ‘arsenal’ para caça no Vale

Um homem foi preso por equipe da Força Tática da Polícia Militar Ambiental, em Lorena, após denúncia de posse irregular de arma de fogo. Ele foi preso na última quarta-feira (30), em propriedade no bairro Vassoura.

No local, os policiais foram recebidos pelo caseiro da propriedade, que foi informado sobre a denúncia e autorizou a entrada da equipe.