Homem é preso com carro suspeito de monitorar policiais civis

Um homem de 33 anos foi preso pela polícia em Cachoeira Paulista, na última quarta-feira (30), com um carro que estava sendo investigado por ter sido usado para monitorar policiais civis da cidade. Uma arma foi encontrada no porta-luvas do veículo. Ele foi preso por receptação e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na avenida Sarah Kubitschek, no centro da cidade. A família do investigado nega.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a investigação, o veículo estava sendo investigado por suspeita de vigiar policiais civis da cidade, em razão do combate ao tráfico de drogas, o que vem "causando prejuízo financeiro ao crime organizado", segundo a polícia. Os investigadores identificaram o veículo utilizado no monitoramento, e descobriram que constava queixa de furto para o carro.