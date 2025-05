Homem é preso após monitorar policiais do Vale com carro e arma

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 33 anos foi preso pela polícia em Cachoeira Paulista, na última quarta-feira (30), após investigação da Polícia Civil apontar que ele estava monitorando policiais civis da cidade por meio de um veículo. Ele estaria agindo como um ‘olheiro do crime’. A prisão aconteceu na avenida Sarah Kubitschek, no centro da cidade, em uma oficina.

Os policiais identificaram o veículo utilizado pelo suspeito nesse monitoramento, e descobriram que constava queixa de furto para o carro.

Na manhã de quarta-feira, os policiais obtiveram a informação que o veículo estava em uma oficina no centro de Cachoeira Paulista. Com apoio da Polícia Militar, eles abordaram o suspeito.

O homem se apresentou como proprietário do veículo e disse que o havia comprado de um morador de Queluz. Na vistoria, os policiais encontraram no interior do porta-luvas uma pistola marca Taurus calibre 380, com numeração suprimida e municiada com 12 cartuchos.