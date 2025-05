Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

No domingo (4), as temperaturas ficam entre 14º e 25º, também sem chance de chover, segundo os dados do Climatempo.

São José dos Campos terá um final de semana com temperaturas entre 13º e 25º no sábado (3), sem chances de chuva.

Em Taubaté, as temperaturas variam entre 13º e 26º no sábado e no domingo. Além disso, não há probabilidade de chuva em nenhum dos dois dias.

No Vale da Fé, Guaratinguetá, as temperaturas ficam entre 14º e 26º no sábado e 15º e 27º no domingo. Nos dois dias, as chances de chover são de 0%.

Já no Litoral Norte, Caraguatatuba terá temperaturas entre 17º e 24º no sábado e domingo. E, em todo o final de semana, não há possibilidade de chover.