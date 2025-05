CAC mata dois ladrões após reagir a assalto em São Paulo

Um homem reagiu a um assalto na Zona Sul de São Paulo e matou dois criminosos armados nesta semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os suspeitos, identificados como Kauã Heleno Lima da Cunha e Vitor Junio da Silva Xavier Vieira, eram investigados por envolvimento no roubo que culminou na morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, em janeiro deste ano.