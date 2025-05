Pais brigam por pensão e bebê de 6 meses é largada na rua

Uma criança foi deixada sozinha em uma via pública pela mãe durante uma discussão com o pai sobre o valor da pensão alimentícia. A história se passou no interior de Goiás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu nesta semana e chocou moradores da região. Segundo relatos, os conflitos entre o casal já eram frequentes.