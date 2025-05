Esquartejou a mulher após 'traição e câmera flagrou

Dois homens foram presos no Distrito Federal após confessarem o assassinato e o esquartejamento de Sidnei Martins de Oliveira, de 56 anos.

O crime ocorreu em Riacho Fundo 1, onde partes do corpo da vítima foram encontradas em caixas de lixo na sexta-feira (4).