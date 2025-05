Atriz mirim com suspeita de tumor tem 7 paradas cardíaca

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por atuar na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, está internada em estado grave em um hospital de São Paulo.

Ela foi diagnosticada com uma massa de cinco centímetros no cérebro, ainda não identificada como tumor ou cisto, segundo informações da família.