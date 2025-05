VÍDEO: homem é morto em casa enquanto urinava no quintal

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi surpreendido e morto a tiros por criminosos armados enquanto urinava no quintal de sua própria residência. As imagens, obtidas pela polícia, mostram a vítima desprevenida no momento do ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os suspeitos invadiram o local, efetuaram múltiplos disparos e fugiram em seguida, em alta velocidade. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso ocorreu em uma região residencial, chocando moradores da vizinhança.