São José Basket perde em casa para o Santo André pela LBF

Com esse resultado, o time da região, continua com seis vitórias, em quinto lugar, mas agora tem cinco derrotas. E o time do Grande ABC conquistou o terceiro triunfo, mas ainda com oito derrotas.

O São José Basket perdeu por 80 a 63 para o Santo André na noite desta quinta-feira (1), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela abertura do returno na primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2025.

Na próxima rodada, as joseenses visitam o Blumenau no dia 6 de maio, a partir das 19h30, no ginásio do Galegão, no interior catarinense. No dia 8, o Santo André recebe o Mesquita, também às 19h30, no Parque Celso Daniel.

O jogo

Em quadra, o primeiro quarto foi equilibrado durante a maior parte do tempo. No entanto, o São José não conseguiu se manter à frente do placar e o Santo André fechou o período com um ponto de frente: 20 a 19.

No segundo quarto, as joseenses continuaram encontrando dificuldades, principalmente na marcação. E as visitantes foram para o intervalo com vantagem ainda maior: 39 a 35, quatro pontos de frente.