Motociclista fica ferido após cair de viaduto na Tamoios

Um motociclista ficou gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (1º) após cair de um viaduto na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A queda foi de aproximadamente três metros de altura e aconteceu nas proximidades da rodoviária da cidade, em um trecho de acesso à rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor foi arremessado da moto e caiu no canteiro abaixo do viaduto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar socorro à vítima.

Testemunhas registraram imagens do motociclista caído ao lado da moto, aguardando atendimento. As causas do acidente ainda serão apuradas.