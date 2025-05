'Bicicleteiro': adolescente atropela idoso e faz piada

Um adolescente de 16 anos atropelou um ciclista de 65 anos na noite de terça-feira (29), em Maringá, no Norte do Paraná, e zombou da vítima em um grupo de redes sociais com amigos.

O jovem dirigia o carro do pai sem autorização quando avançou o sinal vermelho, segundo a Polícia Militar.