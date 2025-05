Idosa de 85 anos é encontrada morta e com mordida no pescoço

Uma idosa de 81 anos foi encontrada morta na tarde de terça-feira (29) em sua residência no bairro Centenário, em Lages, na Serra catarinense.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo apresentava lesões no rosto, cortes nos dedos e uma possível mordida de animal no pescoço, segundo registros da Polícia Militar.