VÍDEO: Pit-bull invade casa e ataca cachorro

Um pit-bull invadiu uma casa em Sobradinho, no Distrito Federal, na última terça-feira (29), e atacou o cachorro da família.

O animal agredido, um cão de pelagem longa chamado Scott, precisou ser levado ao veterinário e recebeu 12 pontos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.