'O diabo me obrigou', diz homem após matar o próprio filho

Um crime chocante abalou a cidade de Iriona, em Colón, Honduras. Orlin Danery Ruiz Machado, de 30 anos, confessou às autoridades ter espancado até a morte o próprio filho, de apenas 4 anos. Em depoimento, ele afirmou que "o diabo o obrigou" a cometer o assassinato.

O caso ocorreu na última semana, mas detalhes só foram divulgados após a conclusão das investigações iniciais. Segundo relatos policiais, a criança foi encontrada com múltiplos ferimentos, resultado de agressões violentas. O corpo foi encaminhado para perícia, que confirmou a causa da morte.