Dupla é condenada a 75 anos de cadeia após matar e enterrar PM

Dois homens foram sentenciados a penas que somam 75 anos de prisão pelo assassinato do policial militar reformado Jadeson Bruno Braga de Oliveira, de 35 anos.

O crime ocorreu em agosto de 2022, em Fortaleza, e o corpo da vítima foi encontrado enterrado em terreno no bairro Parque Dois Irmãos.