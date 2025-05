Criança de 4 anos é achada morta em casa; namorado da mãe é preso

Uma criança de quatro anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (1º) na residência onde morava com a mãe, no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso está sob investigação das autoridades.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da menina foi localizada em um posto de gasolina da região, com sinais de agressão. Ela foi levada às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratamento médico.