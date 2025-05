Inauguração de loja atrai multidão e causa lentidão no trânsito

A abertura de uma nova unidade da rede Shopping de Utilidades causou grande movimentação no centro de São José dos Campos nesta quinta-feira (1). A inauguração atraiu uma multidão ao local, gerando reflexos no trânsito, especialmente nas imediações do trevo do CTA e da avenida Nelson D’Ávila, onde a loja está localizada.

Ainda antes da abertura oficial, uma fila se formou na porta do estabelecimento, motivada pela promessa de promoções exclusivas e preços atrativos. A loja, que é a segunda da rede no município, é conhecida pela variedade de artigos para o lar, utensílios domésticos, itens de decoração e pequenos eletroportáteis.