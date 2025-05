Bruno Camilo, ex-Santo André, é o novo reforço da Águia

O São José oficializou a contratação do volante Bruno Camilo, de 27 anos, para reforçar o elenco na Copa Paulista.

O jogador chega após se destacar no Santo André durante o Campeonato Paulista da Série A2, onde marcou um gol e registrou três assistências na última edição.