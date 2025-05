Adeus, dona Umbelina; deixará saudades aos familiares no Vale

A lorenenese Umbelina Nogueira Gonçalves de Freitas faleceu nesta quinta-feira (1), deixando familiares e amigos em luto.

Conhecida por sua dedicação profissional, ela trabalhou por mais de quatro décadas na Prefeitura de Lorena e na Secretaria Municipal de Saúde, atuando no setor de Contabilidade.