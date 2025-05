VÍDEO: Onça-pintada invade casa e mata cachorro no Mato Grosso

Imagens registradas por uma câmera de segurança flagraram o exato momento que uma onça-pintada invade a área externa de uma casa e ataca um cachorro enquanto ele dormia.

O momento teria ocorrido na noite de domingo (27), em União do Sul, a cerca de 645 km de Cuiabá.