Mal súbito tira a vida do filho de atriz global

A atriz Ju Colombo, conhecida por No Rancho Fundo, anunciou nas redes sociais a morte do filho caçula, Lucas Colombo, de 21 anos.

Lucas cursava a Universidade Soka da América e se preparava para um estágio de seis meses na instituição homônima no Japão. Segundo a mãe, ele havia passado o Réveillon com a família no Rio de Janeiro antes de retornar aos EUA.

Em seu relato, Ju Colombo revelou que o filho nasceu com uma deficiência congênita na válvula mitral do coração. Apesar do quadro estável, uma cirurgia futura era uma possibilidade. A causa exata do mal súbito não foi detalhada.

A artista descreveu Lucas como uma pessoa "agregadora, humana e dona de uma sabedoria impressionante". "Ele viveu uma vida muito feliz e realizou tudo o que desejou", afirmou, destacando que o jovem a ensinou "o amor em sua forma mais profunda".