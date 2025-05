Acidente com dois caminhões deixa Dutra totalmente interditada

Um acidente entre dois caminhões na via Dutra em Taubaté na tarde desta quinta-feira (1), deixou um motorista preso nas ferragens e a rodovia totalmente interditada.

O acidente causou mais de 10 quilômetros de lentidão na pista sentido Rio de Janeiro.

