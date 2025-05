Filho é preso após agredir e estuprar a própria mãe

Um homem foi preso em flagrante após agredir e estuprar a própria mãe em Murici, cidade no interior do Alagoas.

O filho, de 31 anos, agredia a mãe, de 59 anos, com cabo de vassoura e tampa de panela. Segundo a vítima, o filho ainda a estuprava.