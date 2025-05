VÍDEO: Polícia apreende jovens envolvidos com tráfico e roubo

Policiais civis da Diju (Delegacia da Infância e Juventude) de São José dos Campos apreenderam quatro adolescentes envolvidos com tráfico de drogas e roubo na cidade. Os jovens foram detidos e encaminhados para unidade da Fundação Casa.

Todos os apreendidos possuíam mandados de busca e apreensão expedidos em seu desfavor. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (1º), o policial civil Alexandre Silva divulgou uma das operações, que foi realizada na semana passada, para o cumprimento de um dos mandados.