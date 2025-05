Suécia confirma aquisição de quatro C-390 Millennium da Embraer

O anúncio oficial desse compromisso ocorreu durante a feira LAAD Defence & Security 2025, no Rio de Janeiro, na presença de Peter Sandwall, secretário de Estado do Ministério da Defesa da Suécia e Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. O valor do negócio não foi divulgado.

A Embraer anunciou nesta quinta-feira (1º) que a Suécia “se comprometeu oficialmente a adquirir” quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium, garantindo assim os slots de produção. O anúncio segue a recente assinatura de acordo que formaliza a entrada da Suécia juntamente com Holanda e Áustria no programa C-390.

“Estamos orgulhosos de dar mais este passo significativo em direção à aquisição desta aeronave interoperável. A capacidade do C-390 de realizar suas missões em ambientes desafiadores a qualquer hora, em qualquer lugar, será um ativo crítico para a estratégia de defesa da Suécia, garantindo operações eficazes nas próximas décadas”, disse Sandwall.

“O compromisso da Suécia em adquirir quatro aeronaves C-390 Millennium marca um avanço significativo no aprimoramento das capacidades operacionais da Força Aérea Sueca. Essas aeronaves de última geração não apenas aumentarão a eficiência do transporte militar da Suécia, mas também ampliarão as sinergias europeias existentes em interoperabilidade, treinamento e suporte ao ciclo de vida. A Embraer continua dedicada a atender aos requisitos da Suécia, fornecendo aeronaves de transporte militar de alto nível, garantindo que a Força Aérea Sueca possa executar suas missões mais exigentes com excelência”, afirmou Costa Junior.

O C-390 Millennium é considerado um divisor de águas por seus operadores, redefinindo os conceitos de versatilidade, confiabilidade, eficiência e custo operacional. A aeronave foi adquirida por oito países: Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado. Ele também foi oficialmente selecionado pela Suécia e pela Eslováquia para modernizar suas forças aéreas. O C-390 representa a próxima geração de transporte aéreo militar com capacidade multimissão e interoperabilidade com propósito.