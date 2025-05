Onde está Wallace? Jovem está desaparecido em São José; AJUDE

Onde está Wallace?

Wallace Rodrigues Pereira, de 28 anos, está desaparecido em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a família, Wallace está desaparecido desde o dia 22 de março, quando saiu de sua casa, no bairro Jardim Industrial.