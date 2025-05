'Não estou curada', diz fiel após pastor falar ter curado câncer

Após ser exposta nas redes sociais, em uma publicação do pastor mirim Miguel Oliveira, uma fiel afirmou que não está curada do câncer, como afirmou o jovem pregador.

“Foi um ato profético de cura, mas eu não estou curada”, afirmou em vídeo. A mulher conta que os documentos que Miguel rasga no vídeo viralizado não envolvia laudos médicos verdadeiros, mas sim folhas com os nomes das enfermidades que ela enfrentava. A ação seria, para ela, como parte de um momento espiritual.