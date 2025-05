‘Jacareí é uma cidade que tem leis’, diz prefeito sobre festival

A Justiça de Jacareí determinou a suspensão imediata do “Baobá Festival – 7ª Edição”, evento de música eletrônica que estava previsto para os dias 3 e 4 de maio de 2025 e esperava reunir cerca de 10 mil pessoas. A decisão liminar foi proferida pela juíza Luciene de Oliveira Ribeiro, da 3ª Vara Cível, após ação movida pelo Ministério Público.

De acordo com o MP, o festival seria realizado em uma área urbana, a menos de 200 metros de residências, o que poderia causar perturbação do sossego e impactos no trânsito. A Prefeitura de Jacareí já havia negado o alvará de realização do evento, com base no Decreto Municipal nº 348/2021, que regulamenta atividades dessa natureza na cidade. Mesmo sem a autorização, os ingressos continuavam à venda e a divulgação seguia ativa nas redes sociais.